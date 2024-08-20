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  • В Днепре водопад и популярные парки украсили гигантскими флагами Украины (ФОТО)

В Днепре водопад и популярные парки украсили гигантскими флагами Украины (ФОТО)

Сегодня 14:28
просмотров

В Днепре ко Дню Независимости украсили популярные зоны отдыха.

Новости Днепра про В Днепре водопад и популярные парки украсили гигантскими флагами Украины (ФОТО)

В конце недели в Украине отметят сразу два важных праздника. 23 августа – День Государственного флага Украины и 24 августа – День Независимости Украины.

В честь праздника городские парки украсили флагами и национальной украинской символикой, сообщили в Департаменте парков и рекреаций. В частности, окрасились патриотическими цветами:

  • Колоннада парка им.Т.Г. Шевченко;
  • водопад «Порог Ревущий» на Монастырском острове;
  • сквер Металлургов;
  • парк Зеленый Гай;
  • Молодежный парк «Новокодакский».

Новости Днепра про В Днепре водопад и популярные парки украсили гигантскими флагами Украины (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре водопад и популярные парки украсили гигантскими флагами Украины (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре водопад и популярные парки украсили гигантскими флагами Украины (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре водопад и популярные парки украсили гигантскими флагами Украины (ФОТО)

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Новости Днепра про В Днепре водопад и популярные парки украсили гигантскими флагами Украины (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре водопад и популярные парки украсили гигантскими флагами Украины (ФОТО)Русский

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