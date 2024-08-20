В Днепре водопад и популярные парки украсили гигантскими флагами Украины (ФОТО)

В конце недели в Украине отметят сразу два важных праздника. 23 августа – День Государственного флага Украины и 24 августа – День Независимости Украины.
В честь праздника городские парки украсили флагами и национальной украинской символикой, сообщили в Департаменте парков и рекреаций. В частности, окрасились патриотическими цветами:
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