В Днепре во вторник некоторые жители остались без отопления: все адреса

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 27 февраля ограничат поставки электричества в двух районах.

Отмечается, что подача тепла будет возобновлена после завершения работ.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Сегодня, 27 февраля, в Днепре некоторые жители остались без отопления.

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