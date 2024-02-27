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В Днепре во вторник некоторые жители остались без отопления: все адреса

Сегодня 10:39
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре во вторник некоторые жители остались без отопления: все адреса

Сегодня, 27 февраля, в Днепре некоторые жители остались без отопления.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, из-за проведения аварийно-восстановительных работ временно прекращена подача тепла на:

  • ул. П. Чубинского, 2, 4, 6, 8, 9, 11,13,
  • ул. Рабочая, 93-А, 95-А, 97-А, 97-Б,
  • ул. Братьев Воробьев, 56, 56-А, 58, 60, 62-А.

Отмечается, что подача тепла будет возобновлена после завершения работ.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 27 февраля ограничат поставки электричества в двух районах.

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