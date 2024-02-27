В Днепре во вторник некоторые жители остались без отопления: все адреса

Сегодня, 27 февраля, в Днепре некоторые жители остались без отопления.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, из-за проведения аварийно-восстановительных работ временно прекращена подача тепла на:
Отмечается, что подача тепла будет возобновлена после завершения работ.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 27 февраля ограничат поставки электричества в двух районах.
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