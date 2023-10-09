В Днепре во время ссоры мужчина избил родственника палкой по голове: что с пострадавшим

Злоумышленника задержали.

7 октября в одном из домов на улице Тоннельной произошло ужасное преступление – во время ссоры мужчина избил родственника палкой по голове.

Как сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области, между родственниками возник словесный конфликт, во время которого подозреваемый схватил палку и избил ею потерпевшего по голове. 54-летний мужчина потерял сознание – его госпитализировали в городскую больницу.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. 8 октября следователи вручили задержанному уведомление о подозрении за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Продолжается следствие.

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