В Днепре во время ссоры мужчина избил родственника палкой по голове: что с пострадавшим

7 октября в одном из домов на улице Тоннельной произошло ужасное преступление – во время ссоры мужчина избил родственника палкой по голове.
Как сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области, между родственниками возник словесный конфликт, во время которого подозреваемый схватил палку и избил ею потерпевшего по голове. 54-летний мужчина потерял сознание – его госпитализировали в городскую больницу.
Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. 8 октября следователи вручили задержанному уведомление о подозрении за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.
Продолжается следствие.
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