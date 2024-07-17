В Днепре во время ссоры мужчина до смерти избил знакомого и пошел домой

В пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области сообщили о преступлении, которое произошло 15 июля.
Между двумя мужчинами возник конфликт из-за словесных оскорблений. По предварительной информации, инцидент произошел по месту жительства потерпевшего. 43-летний фигурант избил 42-летнего знакомого, а когда тот потерял сознание — оставил его и пошел домой.
На следующий день хозяина домовладения без сознания обнаружил брат и вызвал полицию и скорую помощь. Медики констатировали смерть мужчины в результате полученных травм.
Правоохранители отделения полиции №8 Днепровского районного управления полиции задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины, — сообщили в пресс-службе полиции.
17 июля убийце сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине во время ссоры мужчина до смерти избил знакомого.
Читайте также:
Автор:
Жители Днепропетровщины за деньги незаконно вывозили мужчин за границу.
В Днепре умер выдающийся врач Александр Владимиров.
В Днепре можно снять квартиру, где всегда есть свет.
К сожалению, света снова будет мало.
Жители Днепропетровщины за деньги незаконно вывозили мужчин за границу.
В Днепре умер выдающийся врач Александр Владимиров.
В Днепре можно снять квартиру, где всегда есть свет.
К сожалению, света снова будет мало.
В Днепропетровской области сбили БпЛА.
Загадочный автобус стоит второй день на ж/м Победа.
Днепряне слышали взрыв.
Надзвичайники ліквідували пожежу в Синельниківському районі.
В центре Днепра трамвай, попавший в ДТП, перекрыл дорогу.
В Днепропетровской области продолжается чрезвычайный (V) уровень пожарной опасности.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!