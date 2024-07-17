В Днепре во время ссоры мужчина до смерти избил знакомого и пошел домой

В Днепре стражи порядка задержали убийцу.

В пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области сообщили о преступлении, которое произошло 15 июля.

Между двумя мужчинами возник конфликт из-за словесных оскорблений. По предварительной информации, инцидент произошел по месту жительства потерпевшего. 43-летний фигурант избил 42-летнего знакомого, а когда тот потерял сознание — оставил его и пошел домой.

На следующий день хозяина домовладения без сознания обнаружил брат и вызвал полицию и скорую помощь. Медики констатировали смерть мужчины в результате полученных травм.

Правоохранители отделения полиции №8 Днепровского районного управления полиции задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины, — сообщили в пресс-службе полиции.

17 июля убийце сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине во время ссоры мужчина до смерти избил знакомого.

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