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В Днепре во время отключения электричества работали световая инсталляция и лазерное шоу

Сегодня 08:29
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Внезапное отключение света коснулось не всех.

Новости Днепра про В Днепре во время отключения электричества работали световая инсталляция и лазерное шоу

В Днепре вчера, 12 сентября, внезапно ввели стабилизационные отключения. В период отсутствия света в городе запустили световую инсталляцию и лазерное шоу. Красивая иллюминация была видна из разных уголков Днепра.

Это возмутило местных жителей, наблюдавших за световым шоу из темных квартир. Фотографиями и видео поделились в соцсетях и местных пабликах.

В комментариях некоторые жители отмечали, что светящиеся на заводе трубы вероятно питает отдельная станция. Поэтому на них графики света не действуют.

Напомним, вчера, 12 сентября, в Днепре и области внезапно ввели стабилизационные графики отключения света. Причина – снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС. Сегодня, 13 сентября, отключение света не прогнозируется.

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