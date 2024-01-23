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  • В Днепре во время масштабной тревоги слышали взрыв: в ПвК «Схід» дали комментарий

В Днепре во время масштабной тревоги слышали взрыв: в ПвК «Схід» дали комментарий

Сегодня 16:38
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Беспокойный день в Днепре и области.

Во вторник, 23 января, в Днепре слышали взрыв.

Около 16 часов Воздушные силы ВСУ известили о ракете на Днепр.

Новости Днепра про В Днепре во время масштабной тревоги слышали взрыв: в ПвК

Через некоторое время был слышен взрыв. Как сообщили в Воздушном командовании «Схід», в Днепровском районе сбили управляемую авиационную ракету Х-59.

Ждем также информацию от ОВА.

upd: в областной военной администрации также подтвердили уничтожение ракеты над Днепровским районом.

Минус ракеты. Воздушную цель наши защитники ликвидировали над Днепровским районом, – написал Сергей Лысак.

Новости Днепра про В Днепре во время масштабной тревоги слышали взрыв: в ПвК

Глава Никопольского РВА сообщил, что ракета летела через Никополь. Благодаря сообщениям местных, удалось обнаружить и сбить вражеское железо в небе Днепровского района. Напомним, ранее Евгений Евтушенко отмечал, что часто враждебные воздушные цели замечают благодаря очевидцам, которые видят их пролет в небе и извещают об этом в приложение єППО.

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