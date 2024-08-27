В Днепре во время масштабной ракетной атаки провели уникальную процедуру

Днепровские врачи провели трансплантацию стволовых клеток 15-летнему пациенту во время масштабной атаки РФ 26 августа. Об этом сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.
15-летний Владимир из Криворожского района успешно прошел процедуру после продолжительного лечения онкологии сердца.
Вчера Украина пережила масштабную атаку – враг запустил 127 ракет и 109 дронов. Целил и по нашей области. Но даже это не помешало врачам одного из медицинских центров Днепра. Несмотря на все, они не остановили жизненно важную процедуру. И в очередной раз провели трансплантацию стволовых клеток, — написал Лисак в Telegram.
Трансплантация поможет Владимиру одолеть тяжелую болезнь. Парень больше года боролся с онкологией и имел опухоль в сердце.
Парень прошел непростой путь. Восемь блоков химиотерапии, две операции по замене пораженных участков и сосудов. А теперь врачи вместе с пациентом сделали победный шаг – пересадку костного мозга, – рассказал председатель ОВА.
Сейчас Владимир чувствует себя хорошо и есть надежда, что юноша сможет окончательно преодолеть смертельную болезнь.
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