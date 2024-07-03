В Днепре во время ликвидации пожара обнаружили труп

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.
Этой ночью, около 23:25, на спецлинию «101» поступило сообщение о пожаре в одной из квартир трехэтажки на улице Морской Пехоты в Новокодакском районе Днепра.
Прибывшие на место происшествия чрезвычайники установили, что пожар возник в результате возгорания домашнего имущества на площади 10 кв.м.
Внутри помещения было обнаружено тело мужчины 1939 года рождения.
Пожар был ликвидирован в 23:59.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине дачник, бросившийся сам тушить пожар в поле, получил ожоги.
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