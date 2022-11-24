В Днепре во время блекаута проводили сверхсложные операции: как это было

Об этом он написал на своей странице на фейсбуке.
По словам Рыженко, хирурги столкнулись с такой проблемой едва ли не впервые, однако надели фонарики на лоб и продолжили спасать людей. Он отметил, что при отключении света на операционных столах были десятки крайне тяжелых пациентов.
Ярослав Медведик и Ксения Денисова с коллегами проводили уникальную операцию в условиях полного отсутствия света.
Это произошло впервые за 35 лет хирургической практики Ярослава Ярославича.
Крайне напряженные нервы, страшная усталость, но Руслан, которому только 23 года, выжил. Помолимся, да будет жизнь, — рассказал Рыженко.
В настоящее время больница со светом работает в штатном режиме. А вот так вчера хирурги спасали пациентов:
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