В Днепре во время блекаута проводили сверхсложные операции: как это было

Гендиректор больницы Мечникова рассказал, как медики вчера справлялись с неожиданным блекаутом.

Об этом он написал на своей странице на фейсбуке.

По словам Рыженко, хирурги столкнулись с такой проблемой едва ли не впервые, однако надели фонарики на лоб и продолжили спасать людей. Он отметил, что при отключении света на операционных столах были десятки крайне тяжелых пациентов.

Ярослав Медведик и Ксения Денисова с коллегами проводили уникальную операцию в условиях полного отсутствия света.

Это произошло впервые за 35 лет хирургической практики Ярослава Ярославича.

Крайне напряженные нервы, страшная усталость, но Руслан, которому только 23 года, выжил. Помолимся, да будет жизнь, — рассказал Рыженко.

В настоящее время больница со светом работает в штатном режиме. А вот так вчера хирурги спасали пациентов:

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