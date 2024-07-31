В Днепре во дворе многоэтажки цветут кактусы (ФОТО)

Во дворе многоэтажки на Победе расцвели кактусы.

На проспекте Героев, 32 расцвели кактусы. Этим феноменом поделились в Facebook-сообществе «Наша Победа».

Если кабачковые клумбы уже стали обыденностью, то кактус выращивают среди многоэтажек не часто.

Как рассказали местные жители, живущая в этом дворе днепрянка Татьяна спасла кактус от погибели.

Татьяна — наш человек, который всю эту красоту создал и ухаживает за нашими палисадниками. Она спасла этот кактус от гибели этой весной. Кто-то его выбросил на помойку. Итак, Татьяна на несколько недель уехала из дома. И именно сегодня возвращается домой во двор Татьяна – его спаситель. И кактус решил ее так встретить и расцвести именно сегодня. Совпадение? Не думаю, – рассказывает местный житель.