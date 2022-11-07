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В Днепре во дворах многоэтажек появятся новые укрытия

Сегодня 16:52
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Помните бетонные укрытия на остановках общественного транспорта? В будущем такие планируют установить во дворах многоэтажек.

Новости Днепра про В Днепре во дворах многоэтажек появятся новые укрытия

Об этом нововведении рассказал председатель штаба Совета обороны Днепра Геннадий Корбан.

По его словам, те 28 укрытий, которые начали устанавливать на остановках в Днепре, только начало. Далее их разместят в многолюдных местах, в том числе в парках, скверах и крупных транспортных узлах.

В будущем такие наземные укрытия хотят установить во дворах многоэтажек, где проживает много людей. Потому что пока есть проблема с бомбоубежищами. Большинство советских убежищ либо существуют только на бумаге, либо используют не по назначению.

Но это только первая часть того, что мы видим. Поскольку будут строиться укрытия также возле детских садов, у школ, и впоследствии, возможно, в больших дворах, где много проживает людей, именно там, где многоэтажная застройка и не хватает укрытий. Поэтому принято решение, что такие укрытия могут быть поставлены прямо во дворах этих домовладений для того, чтобы люди могли спуститься и укрыться в этих помещениях, в этих укрытиях, — отметил Корбан.

Планируется, что будут укрытия других форм и видов. Каких именно – увидим когда их установят.

Внутри планируется установить места для сидения и сделать убежище максимально комфортными для пребывания во время тревог. Вблизи укрытий планируют также поставить биотуалеты.

Отмечается, что их протестовали в боевых условиях и укрытие выдержит, если снаряд упадет где-нибудь рядом.

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