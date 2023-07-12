В Днепре внук нашел в реке тело своей пропавшей бабушки

На Сичеславской Набережной, недалеко от ресторана Поплавок, обнаружили труп 85-летней женщины. Об этом пишет Информатор.
Как оказалось позже, тело бабушки обнаружил внук. Утром он обратился в полицию и сообщил об исчезновении своей родственницы. После этого мужчина самостоятельно отправился на поиски женщины.
Вскоре днепрянин заметил в реке тело своей бабушки. На место вызвали вололазов-спасателей и правоохранителей. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее в реке на жилом массиве Ломовский нашли тело пропавшего в апреле мужчину.Яна Юхименко
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Украинский актер Гарик Бирча, полюбившийся зрителям благодаря комедийному телесериалу «Виталька», опроверг информацию о своей гибели на фронте.
Кабинет министров принял новое Постановление, согласно которому часть внутренне перемещенных лиц может потерять выплаты, для другой части переселенцев выплаты останутся в силе до конца января 2024 года.
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Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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