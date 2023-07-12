В Днепре внук нашел в реке тело своей пропавшей бабушки

12 июля неподалеку от берега нашли тело пропавшей накануне женщины.

На Сичеславской Набережной, недалеко от ресторана Поплавок, обнаружили труп 85-летней женщины. Об этом пишет Информатор.

Как оказалось позже, тело бабушки обнаружил внук. Утром он обратился в полицию и сообщил об исчезновении своей родственницы. После этого мужчина самостоятельно отправился на поиски женщины.

Вскоре днепрянин заметил в реке тело своей бабушки. На место вызвали вололазов-спасателей и правоохранителей. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в реке на жилом массиве Ломовский нашли тело пропавшего в апреле мужчину.

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