В Днепре внезапно ушел из жизни известный журналист

Правление Днепропетровской областной журналистской организации глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам по поводу непоправимой потери – смерти члена Национального союза журналистов Украины Михаила Михайловича АРОШЕНКО. Склоняем головы. Светлая ему память, — написали коллеги журналиста.

Михаил Арошенко многим известен по своим книгам «Наш взрослый детский дом», «Вновь обретенная надежность», Энциклопедия капиталов-1», «Свадебный вальс», «Время и деньги», «Тайны стальных конструкций», «Семь доз», «Энциклопедия капиталов.

О печальном известии сообщили в правлении Днепропетровской областной журналистской организации.

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