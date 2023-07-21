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В Днепре внезапно ушел из жизни известный журналист

Сегодня 10:49
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В Днепре скончался журналист Михаил Арошенко.

Новости Днепра про В Днепре внезапно ушел из жизни известный журналист

О печальном известии сообщили в правлении Днепропетровской областной журналистской организации.

Михаил Михайлович работал телеведущим и публицистом. Ранее являлся заведующим отделом СМИ Днепропетровской ОГА.

Михаил Арошенко многим известен по своим книгам «Наш взрослый детский дом», «Вновь обретенная надежность», Энциклопедия капиталов-1», «Свадебный вальс», «Время и деньги», «Тайны стальных конструкций», «Семь доз», «Энциклопедия капиталов.

Правление Днепропетровской областной журналистской организации глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам по поводу непоправимой потери – смерти члена Национального союза журналистов Украины Михаила Михайловича АРОШЕНКО. Склоняем головы. Светлая ему память, — написали коллеги журналиста.

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