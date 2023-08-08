В Днепре внезапно скончался известный театральный актер

На 65-м году жизни скончался заслуженный артист Украины Валерий Моисеенко.

Об этом сообщили на Facebook-странице Днепровского национального театра имени Шевченко.

О грустном известии стало известно 7 августа. По словам коллег, Валерий Моисеенко в последнее время сильно заболел. К сожалению, продолжительная болезнь унесла жизни актера.

Всю свою сценическую жизнь художник связал с театром Шевченко. Актер прошел путь от начинающего до ведущего мастера сцены. Среди известных образов Валерия — Назар Стодоля из одноименной драмы Т.Шевченко, Осип Скорик из «Сватовства на Гончаровке» Г. Квитки-Основьяненко, Бони из оперетты И.Кальмана «Сильва» и многие другие.

Лирическое дарование, прекрасные вокальные данные, легкий нрав актера всегда пленили наши сердца, а его ответственное отношение к профессии служило примером для молодых актеров. В нашей памяти Валерий Моисеенко всегда останется добрым, мудрым, остроумным. Светлая память художнику! Искреннее соболезнование родным и близким актера, — говорится в сообщении театра.

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