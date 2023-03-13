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В Днепре ветераны бесплатно осваивают специальность «Системный администратор»

Сегодня 16:42
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В Днепре впервые в Украине стартовал пилотный проект по бесплатному обучению ветеранов по специальности «Системный администратор».

Новости Днепра про В Днепре ветераны бесплатно осваивают специальность «Системный администратор»

Инспекция по труду и занятости населения Днепровского городского совета начала процесс поддержки и социализации защитников и защитниц. В частности, речь идет о переквалификации для людей с инвалидностью, полученной в результате ведения боевых действий на территории Украины. Проект реализуется благодаря программе развития ООН (ПРООН) при финансовой поддержке правительства Германии и Южной Кореи. Сегодня, 13 марта, в Днепре началось трехмесячное обучение для первых десяти слушателей.

«Системный администратор — одна из самых востребованных на сегодняшний день специальностей. Цифровизация страны набирает обороты каждый день, и такие специалисты все больше потребуются стране. Ветераны из-за полученной инвалидности не могут вернуться на фронт. Но на новом фронте – диджитализации – они смогут не только приносить огромную пользу государству, но и реализовать свои новые возможности. Наша общая задача – помочь им вернуться в гражданскую жизнь востребованными, чтобы они могли работать и получать достойную заработную плату. Со своей стороны провели аналитику по поводу наличия соответствующих вакансий. На сегодняшний день известно, что исполнительные органы городского совета, а также частный бизнес готовы будут трудоустроить таких специалистов. Словом, после окончания курсов предоставим возможность выбрать, к какому именно работодателю они хотят трудоустроиться», — подчеркнула начальница инспекции по труду и занятости населения Днепровского городского совета Татьяна Янушкевич.

Образовательный процесс обеспечен всеми необходимыми техническими средствами, в том числе и серверами. «Каждый из участников, пришедший в проект, серьезно мотивирован к обучению. В течение курса они получат знания по администрированию операционных систем Windows, Wirdows Server, Linux, работе серверов, сетевого оборудования. Научатся проводить диагностику, настраивать оборудование, работать с серверами, прокладывать и обслуживать компьютерные сети, организовывать точки доступа WiFi, а также решать другие задачи, за которые отвечает системный администратор в различных компаниях и организациях», — отметила преподавательница Инесса Мазур.

Среди слушателей курса – Ярослав Голев. Ранее он служил в Вооруженных Силах Украины по контракту, а когда началось полномасштабное вторжение России, вернулся в службу. Ярослав защищал Украину на донецком направлении. В мае получил серьезное ранение. Поэтому возвращаться на службу он не может.

«Я всегда интересовался IT-направлением. Сейчас должен адаптироваться к новым реалиям. Хочу быть полезным своей семье, стране. Меня заинтересовало такое обучение. Надеюсь, что все получится. Главное – есть большое желание», – добавил мужчина.

Новости Днепра про В Днепре ветераны бесплатно осваивают специальность «Системный администратор»Українська Новости Днепра про В Днепре ветераны бесплатно осваивают специальность «Системный администратор»Русский

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