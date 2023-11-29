В Днепре ветер сорвал крышу магазина: поврежден автомобиль (ФОТО)

Так, на улице Богомаза ураганный ветер сорвал крышу магазина. Кровля упала на припаркованный рядом автомобиль.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
К счастью, люди не пострадали.
Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 29 ноября, в Днепре ожидается очередная порция непогоды. Синоптики прогнозируют сильный ветер юго-восточного направления. Порывы достигнут 15-20 м/с. Уровень опасности – первый, желтый.
Пожалуйста, берегите себя!
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Доверяйте только проверенным источникам!
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