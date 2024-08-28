В Днепре весь сентябрь некоторым домам будут отключать газ: все адреса

Газовики просят жителей указанных домов предоставить доступ работникам компании к газовому оборудованию в день проведения работ.

Компания Днепровского филиала «Газсети» анонсировала проведение ремонтных работ, из-за которых некоторые дома в сентябре временно будут без газоснабжения.

В Днепре в сентябре снова будут выключать газ из-за плановых работ.

В Днепре 29 августа будут выключать свет по графику.

Что делать жителю Днепра, если «доступних ліків» не оказалось в наличии: инструкция 2024 В аптеках Днепра и по всей Украине действует программа «Доступні ліки» - пациент может получить ряд препаратов либо бесплатно, либо с некоторой доплатой, в зависимости от производителя. Стоимость лекарства – полную или частичную – аптекам оплачивается из государственного бюджета. 1 просмотров