В Днепре ведут активные строительные работы в некогда популярном кинотеатре «Спутник»: что будет вместо него

У кинотеатра "Спутник" ведут активные строительные работы.

На улице Независимости (эксТитова) реконструируют кинотеатр «Спутник». Жители Днепра обратили внимание на то, что уже долго здесь ведут строительные работы.

А так сейчас выглядит тоже недавно упоминавшийся и очень популярный в свое время кинотеатр «Спутник» на Титова. Несколько лет хирел, разрушался, сыпался, а несколько месяцев назад оброс лесами и сейчас идет активное восстановление здания — говорят, что там будет ЦНАП, — пишут в Facebook-сообществе «Екатеринослав — Днепропетровск. История города».

На фото, обнародованном в сети, видно, что на месте продолжаются строительные работы. Часть постройки уже трансформировали, а вот сторону с мозаикой пока не трогали.

Напомним, ранее сообщалось, что здание перепрофилируют под административно-информационный центр отдела «Коммуникационный центр Службы 112» в городе Днепр. На это собирались потратить 6 млн. гривен.

Так что похоже через некоторое время на месте старого кинотеатра будет админздание.

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