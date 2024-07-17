В Днепре ведут активные строительные работы в некогда популярном кинотеатре «Спутник»: что будет вместо него

На улице Независимости (эксТитова) реконструируют кинотеатр «Спутник». Жители Днепра обратили внимание на то, что уже долго здесь ведут строительные работы.
А так сейчас выглядит тоже недавно упоминавшийся и очень популярный в свое время кинотеатр «Спутник» на Титова. Несколько лет хирел, разрушался, сыпался, а несколько месяцев назад оброс лесами и сейчас идет активное восстановление здания — говорят, что там будет ЦНАП, — пишут в Facebook-сообществе «Екатеринослав — Днепропетровск. История города».
На фото, обнародованном в сети, видно, что на месте продолжаются строительные работы. Часть постройки уже трансформировали, а вот сторону с мозаикой пока не трогали.
Напомним, ранее сообщалось, что здание перепрофилируют под административно-информационный центр отдела «Коммуникационный центр Службы 112» в городе Днепр. На это собирались потратить 6 млн. гривен.
Так что похоже через некоторое время на месте старого кинотеатра будет админздание.
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