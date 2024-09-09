В Днепре вечером 9 сентября популярный трамвай снова будет курсировать по-другому

Трамвай №1 вечером снова будет курсировать с переменами.

Из-за проведения ремонтных работ пути на площади Соборной в Днепре снова будет временно приостановлено движение трамваев.

Об этом сообщили в пресс-центре Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

Так, с 21:00 трамвай №1 будет курсировать по двум направлениям:

Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная; Железнодорожный вокзал – ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.

Последние отправления по конечным остановкам по привычному маршруту:

от Железнодорожного вокзала в 20:27;

от Университета науки и технологий в 20:59.

Напомним, сегодня мы писали, как работает общественный транспорт в Днепре 9 сентября.

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