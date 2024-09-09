В Днепре вечером 9 сентября популярный трамвай снова будет курсировать по-другому

Из-за проведения ремонтных работ пути на площади Соборной в Днепре снова будет временно приостановлено движение трамваев.
Об этом сообщили в пресс-центре Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.
Так, с 21:00 трамвай №1 будет курсировать по двум направлениям:
Последние отправления по конечным остановкам по привычному маршруту:
Напомним, сегодня мы писали, как работает общественный транспорт в Днепре 9 сентября.
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