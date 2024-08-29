В Днепре вечером 29 августа трамвай 1 временно изменит направление движения: детали

Трамвай №1 снова сменит маршрут.

В четверг 29 августа трамвай №1 в Днепре снова сменит маршрут.

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Днепровский электротранспорт».

В связи с продолжением ремонтных работ пути на площади Соборной с 21:00 будет приостановлено движение трамваев. Так, трамвай №1 будет курсировать по двум направлениям:

а) Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная;

б) Железнодорожный вокзал – ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.

Последние отправления с окончательных остановок без указанных изменений:

от Железнодорожного вокзала в 20:27;

от Университета науки и технологий в 20:59.

Учитывайте вышеперечисленные изменения при планировании своего маршрута на сегодняшний день.

Напомним, на площади Соборной появятся «венские платформы».

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