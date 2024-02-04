В Днепре вандалы изуродовали несколько припаркованных автомобилей

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.
На этот раз нарушители общественного спокойствия изуродовали более четырех припаркованных автомобилей.
Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 февраля на проспекте Мира и возле ЖК Олимпийский.
Неизвестные вырывали дверные ручки и зеркала, у одного из автомобилей разбито лобовое стекло. Мотивы злоумышленников неизвестны.
Напомним, что несколько дней назад в Днепре мужчина «рисовал» краской на памятнике Кротову.
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