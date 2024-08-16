В Днепре вандалы украли доски с лавок, которые установили несколько недель назад в зоне отдыха

Скамейки установили несколько недель назад на обновленной зоне отдыха между просп. Петра Калнышевского и по улице Яскрава. Сегодня, 16 августа, жители заметили, что кто-то вырвал доски и украл их.
Об этом сообщили в группе «Райончик» в Facebook.
«Еще и месяца не прошло со дня установки, а уже разбирают», — написали в группе и прикрепили фото изуродованных скамеек.
Жители сообщили о хулиганских действиях вандалов полиции.
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