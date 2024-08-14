В Днепре вандалы сожгли мусорные баки на 12 квартале

На 12 квартале кто-то сжег пластиковые мусорные баки.
Местные жители обратили на это внимание уже с утра, когда от баков почти ничего не осталось. Днепряне подозревают, что вандалы действовали ночью, пока все спали.
Вот реально произвол на квартале зашкаливает. Спали свалки. Кому они мешали? И кто по ночам во время военного часа беспрепятственно ходит и хулиганит постоянно: песни кричат, матом ругаются, пьют, дерутся и свалки еще курят. Вот где полиция? Они хоть какие-то улицы патрулируют? – пожаловалась местная жительница Татьяна.
Кому понадобилось жечь мусорные баки неизвестно.
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