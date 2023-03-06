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В Днепре вандалы разбили остановку (ФОТО)

Сегодня 12:26
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В Днепре разбили остановку.

Жители жилого массива Тополь поделились фотографией разбитой остановки. Случилось это на улице Паникахи.

Неизвестные вандалы ночью разбили стекло на остановке. Вот такую картину увидели днепряне, когда шли на работу утром:

Новости Днепра про В Днепре вандалы разбили остановку (ФОТО)

Убрали ли уже остатки стекла – не сообщается. Поэтому если живете рядом – будьте осторожны. Отметим, сегодня, 6 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня. Ранее мы писали, что в Днепре снова возобновила движение бесплатная маршрутка. А инспекторы по парковке показали ТОП-нарушителей-автохамов через неделю.

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