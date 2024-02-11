В Днепре вандалы осквернили могилу павшего Героя

В Днепре вандалы серьезно повредили могилу Героя, погибшего в боях за Украину.

Об этом сообщает Facebook-сообщество «Файне місто Дніпро».

В Днепре вандалы разорили могилу павшего Героя. Сломали крест!!! Повредили погребение. Сорвали флаг… Это люди?!, — говорится в сообщении.

Возмутительный инцидент произошел в Таромском на западе Новокодацкого района города.

Неизвестные злоумышленники нанесли разрушения могиле Андрея Козлова на кладбище по улице Золотоосенней. Они сломали крест, выбросили Госфлаг и повредили погребение.

Ведется следствие, полиция ищет причастных к акту вандализма.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: