В Днепре вандалы осквернили могилу павшего Героя

Об этом сообщает Facebook-сообщество «Файне місто Дніпро».
В Днепре вандалы разорили могилу павшего Героя. Сломали крест!!! Повредили погребение. Сорвали флаг… Это люди?!, — говорится в сообщении.
Возмутительный инцидент произошел в Таромском на западе Новокодацкого района города.
Неизвестные злоумышленники нанесли разрушения могиле Андрея Козлова на кладбище по улице Золотоосенней. Они сломали крест, выбросили Госфлаг и повредили погребение.
Ведется следствие, полиция ищет причастных к акту вандализма.
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