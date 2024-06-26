В Днепре в июле запланировано масштабное отключение газа: все адреса

Днепровский филиал «Газсети» анонсировал проведение ремонтных работ в июле 2024 года.
В связи с выполнением ремонтных работ на системе газоснабжения Днепра и Днепровского района будет временно ограничено распределение природного газа для жителей ряда жилых домов:
ул. Набережная, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60
пров. Крушельницкой, 4
пр. Александра Поля, 42
пр. Героев, 37
ул. Парковая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, 13, 13а, 15, 17, 21, 23, 25, 29
ул. 8-го Марта, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 20
пров. Штурманский, 5
ул. Семафорная, 32
Запорожское Шоссе, 19
с/т «Озерное», 65, 65м, 65п, 65р, 65с, 65л, 65щ, 65ф, 65т, 125, 119, 50, 129
ул. Семафорная, 36
ж/м Красный Камень, 13
пр. Героев, 3
ул. Юрия Кондратюка, 11
пр. Леси Украинки, 18, 20, 22, 24
ул. Надежды Алексеенко, 15
пр. Леси Украинки, 10, 12, 14
пр. Луч, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3б, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13
ул. Попудренко, 1
ул. Моторная, 46
ул. Электрическая, 30а
ул. Ивана Франко, 1, 1а, 5, 9, 15, 19, 25, 27, 29, 33, 33а, 37, 37б, 41, 42, 46а, 52, 54, 55, 65, 69
ул. Новая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
ул. Восточная, 55, 57, 59, 60, 65, 74, 92
ул. Орловская, 27
Газ вернут сразу после завершения работ.
Владельцы по указанным адресам должны предоставить ремонтникам доступ к газовому оборудованию.
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