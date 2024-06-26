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В Днепре в июле запланировано масштабное отключение газа: все адреса

Сегодня 11:28
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В Днепре в июле многим будут выключать газ.

Новости Днепра про В Днепре в июле запланировано масштабное отключение газа: все адреса

Днепровский филиал «Газсети» анонсировал проведение ремонтных работ в июле 2024 года.

В связи с выполнением ремонтных работ на системе газоснабжения Днепра и Днепровского района будет временно ограничено распределение природного газа для жителей ряда жилых домов:

Днепр

1 июля

ул. Набережная, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60

2 июля

пров. Крушельницкой, 4
пр. Александра Поля, 42
пр. Героев, 37

3 июля

ул. Парковая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, 13, 13а, 15, 17, 21, 23, 25, 29
ул. 8-го Марта, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 20
пров. Штурманский, 5
ул. Семафорная, 32
Запорожское Шоссе, 19

4 июля

с/т «Озерное», 65, 65м, 65п, 65р, 65с, 65л, 65щ, 65ф, 65т, 125, 119, 50, 129
ул. Семафорная, 36
ж/м Красный Камень, 13
пр. Героев, 3

5 июля

ул. Юрия Кондратюка, 11

9 июля

пр. Леси Украинки, 18, 20, 22, 24
ул. Надежды Алексеенко, 15

11 июля

пр. Леси Украинки, 10, 12, 14

17 июля

пр. Луч, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3б, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13
ул. Попудренко, 1
ул. Моторная, 46

18 июля

ул. Электрическая, 30а

22 июля

ул. Ивана Франко, 1, 1а, 5, 9, 15, 19, 25, 27, 29, 33, 33а, 37, 37б, 41, 42, 46а, 52, 54, 55, 65, 69

23 июля

ул. Новая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
ул. Восточная, 55, 57, 59, 60, 65, 74, 92

25 июля

ул. Орловская, 27

Газ вернут сразу после завершения работ.

Владельцы по указанным адресам должны предоставить ремонтникам доступ к газовому оборудованию.

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Новости Днепра про В Днепре в июле запланировано масштабное отключение газа: все адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в июле запланировано масштабное отключение газа: все адресаРусский

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