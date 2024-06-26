В Днепре в июле запланировано масштабное отключение газа: все адреса

Владельцы по указанным адресам должны предоставить ремонтникам доступ к газовому оборудованию.

В связи с выполнением ремонтных работ на системе газоснабжения Днепра и Днепровского района будет временно ограничено распределение природного газа для жителей ряда жилых домов:

Днепровский филиал «Газсети» анонсировал проведение ремонтных работ в июле 2024 года.

В Днепре в июле многим будут выключать газ.

На улицах Днепра снова возникли проблемы с водоснабжением.

В Днепропетровской области была обесточена подстанция.

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