В Днепре в июле снизились цены на продукты: что подешевело

В Днепре подешевело большинство продуктов питания.

За прошлый месяц цены на продукты и безалкогольные напитки снизились на 1,5%. На 17,0% подешевели овощи, на 8,4% – яйца, в пределах 1,7–0,5% – маргарин, сыры, молоко, мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы, фрукты.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Днепропетровской области.

Снизились цены и на одежду с обувью на 4,1%: обувь – на 4,4%, одежду – на 3,9%. Вместе с тем, на 0,7% подешевела сфера отдыха и культуры.

Однако сахар, продукты переработки зерновых, хлеб, рис, оливковое масло, кисломолочная продукция, подсолнечное масло, безалкогольные напитки и масло подорожали. Также повысились цены в сфере транспорта, сфере связи и здравоохранения.

“На 3,7–0,6% повысились цены на твердое топливо, аренду жилья, в сфере здравоохранения, предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья, услуги ресторанов и гостиниц. Вместе с тем, на 0,7% подешевела сфера отдыха и культуры”, — сообщили в Главном управлении статистики в Днепропетровской области.

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