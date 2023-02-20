В Днепре в Индустриальном районе мужчина пытался угнать авто

Вчера ночью в Индустриальном районе мужчина пытался угнать BMW, припаркованное на обочине.

Как сообщают правоохранители, во время патрулирования они заметили автомобиль, в котором работала аварийная сигнализация. В салоне машины был мужчина, пытавшийся завести двигатель, но ему это не удавалось.

Инспекторы решили проверить автомобиль и подошли к нему. Увидев полицейских, мужчина вышел из салона. В этот момент копы увидели внутри поврежденный замок зажигания. Злоумышленник начал убегать, но его быстро догнали и задержали.

Впоследствии выяснилось, что указанный автомобиль ему не принадлежит. На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Мужчину доставили в отделение полиции.

Все обстоятельства устанавливаются.

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