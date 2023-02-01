В Днепре в яхт-клубе «Сич» поселился индюк (ФОТО)

В яхт-клубе поселился новый пернатый любимец.

Об этом сообщает Dnepr.info.

Посетители яхт-клуба «Сич» заметили нового пернатого жителя. Индюк здесь поселился недавно, но уже освоился и вальяжно разгуливает по пешеходным дорожкам, совсем не обращая внимания на людей.

Напомним, ранее здесь поселился фазан, которого нашла днепрянка посреди города. Женщина решила принести птицу в яхт-клуб, потому что считает, что она здесь будет в безопасности.