В Днепре в яхт-клубе «Сич» поселился индюк (ФОТО)

Посетители яхт-клуба «Сич» заметили нового пернатого жителя. Индюк здесь поселился недавно, но уже освоился и вальяжно разгуливает по пешеходным дорожкам, совсем не обращая внимания на людей.
Напомним, ранее здесь поселился фазан, которого нашла днепрянка посреди города. Женщина решила принести птицу в яхт-клуб, потому что считает, что она здесь будет в безопасности.
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