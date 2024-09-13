В Днепре в яхт-клубе Сич местные стали свидетелями природной аномалии

В яхт-клубі Січ у вересні розквітла магнолія.

Прогуливаясь в яхт-клубе «Сич» 13 сентября местные жители стали свидетелями аномального природного явления – цветения магнолии. Об этом сообщают журналисты Dnepr.Info.

Несмотря на то, что на дворе сентябрь, магнолия снова порадовала горожан своим ванильным ароматом и яркими белоснежными бутонами.

Цветение магнолии в сентябре считают природной аномалией, ведь обычно это растение распускает бутоны весной или в начале лета.

Обычно такое явление может происходить из-за стресса для растения, что может быть вызвано резкими изменениями температур. Такой случай не является критическим для самого растения. Сегодня горожане могут снова полюбоваться этим символом чистоты, достоинства и выносливости.

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