В Днепре в тире застрелился 20-летний парень: комментарий полиции

Вчера, 18 апреля, в Днепре в тире спортивного комплекса "Динамо" застрелился 20-летний парень.

Об этом сообщают местные ТГ-каналы.

Отмечается, что до этого молодой человек был постоянным клиентом заведения. А вчера во время тренировки по стрельбе он выстрелил себе в голову.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Нам подтвердили эту информацию. Предварительная правовая квалификация – самоубийство.

Все обстоятельства выясняются.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге мужчина забил пенсионера до смерти.

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