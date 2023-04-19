В Днепре в тире застрелился 20-летний парень: комментарий полиции

Об этом сообщают местные ТГ-каналы.
Отмечается, что до этого молодой человек был постоянным клиентом заведения. А вчера во время тренировки по стрельбе он выстрелил себе в голову.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Нам подтвердили эту информацию. Предварительная правовая квалификация – самоубийство.
Все обстоятельства выясняются.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге мужчина забил пенсионера до смерти.
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