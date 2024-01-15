В Днепре в троллейбусе вспыхнул огонь (ВИДЕО)

Сегодня, 15 января, в Днепре на Слобожанском проспекте загорелся троллейбус.
Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
На кадрах видно, что из троллейбуса валит дым, а внутри возле передней двери горит огонь. Водитель пытается его потушить.
Что стало причиной возгорания – пока неизвестно. Также отсутствует информация о задержке общественного транспорта в связи с инцидентом.
Напомним, ранее мы писали, что на выезде из Днепра столкнулись BMW и Renault: есть погибший
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