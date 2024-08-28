В Днепре в ТРК «Мост-сити» искали взрывчатку

На портале горсовета сообщили, что за прошедшие сутки поступило сообщение о заминировании торгового комплекса «Мост-сити» в Днепре, а также всех судов.
На указанные места выехала взрывотехническая служба. По прибытию все здания были проверены на наличие взрывоопасных предметов. В общей сложности было обследовано 13 объектов.
Никаких взрывных или опасных предметов не обнаружили. Информация о заминировании оказалась ложной.
Напомним, недавно в Днепре искали взрывчатку в здании областного совета, а также в гипермаркете «METRO«.
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