Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре в траурный день устроили праздничную вечеринку с пиротехникой и фейерверками (ВИДЕО)

В Днепре в траурный день устроили праздничную вечеринку с пиротехникой и фейерверками (ВИДЕО)

Сегодня 09:10
просмотров

В Днепре устроили гулянье в траурный день.

Новости Днепра про В Днепре в траурный день устроили праздничную вечеринку с пиротехникой и фейерверками (ВИДЕО)

27 мая в Днепре был траурный день по погибшим в результате российской атаки на больницу. В городе приспустили флаги и отменили некоторые запланированные мероприятия. Впрочем, на левом берегу вечером субботы устроили громкую вечеринку с пиротехникой.

Как сообщают днепряне, в одном из заведений на левом берегу праздновали день рождения. Вероятно, это был ресторан Ривьера. Гулянка была настолько масштабной, что она была заметна на правобережной части города. Сначала горожане подумали, что где-то начался пожар, но, как оказалось, это были фейерверки и файеры, которые запускали на вечеринке.

Громкие звуки взрывов, похожие на выстрелы, испугали горожан, только вчера содрогавшихся от «прилетов» и работы ПВО. Кроме того, отдыхающие громко слушали музыку и кричали. Видео опубликовали в телеграм-канале ХДнипро.

Впрочем, через полчаса после того, как об инциденте стало известно публично, в ресторан наведалась полиция и представители ТЦК. По предварительной информации, военные вручили всем присутствующим повестки — в заведении было 20 человек, а правоохранители составили админпротокол на троих мужчин, зажигавших пиротехнику. Об этом сообщает телеграм-канал «Днепр Оперативный. Война».

Заметим, что во время войны запрещено использовать салюты и другую громкую пиротехнику.

Новости Днепра про В Днепре в траурный день устроили праздничную вечеринку с пиротехникой и фейерверками (ВИДЕО)

Напомним, 26 мая россияне ударили Искандером по больнице в Днепре. В результате атаки пострадали 32 человека, еще двое погибли. Вчера на месте прилета перестали разбирать завалы. Трое врачей, которые должны были быть в больнице в момент удара, до сих пор считаются пропавшими без вести. На месте обнаружили фрагменты тел, которые передали на экспертизу.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре в траурный день устроили праздничную вечеринку с пиротехникой и фейерверками (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре в траурный день устроили праздничную вечеринку с пиротехникой и фейерверками (ВИДЕО)Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Ракетный удар по больнице в Днепре: три человека, считавшиеся пропавшими без вести, погибли
    Новости Днепра
    Сегодня 10:13
    Ракетный удар по больнице в Днепре: три человека, считавшиеся пропавшими без вести, погибли

    Стала известна судьба трех человек, считавшихся пропавшими без вести.

    В Украине уже с 1 июня может подняться тариф на электроэнергию: подробности
    Новости Днепра
    Вчера 13:01
    В Украине уже с 1 июня может подняться тариф на электроэнергию: подробности

    Тариф предлагают повысить вдвое.

    В области, граничащей с Днепропетровской, произошло землетрясение
    Новости Днепра
    Вчера 11:58
    В области, граничащей с Днепропетровской, произошло землетрясение

    В пятницу вечером в Решетиловском районе Полтавщины, в 20 километрах…

    В Генштабе ВСУ сообщили, какой ракетой россияне атаковали больницу в Днепре
    Новости Днепра
    Вчера 09:25
    В Генштабе ВСУ сообщили, какой ракетой россияне атаковали больницу в Днепре

    Вчера около 10:30 в Днепре раздался взрыв - российская ракета…

    Последние новости

    Ракетный удар по больнице в Днепре: три человека, считавшиеся пропавшими без вести, погибли
    Ракетный удар по больнице в Днепре: три человека, считавшиеся пропавшими без вести, погибли

    Стала известна судьба трех человек, считавшихся пропавшими без вести.

    Сегодня 10:13
    просмотров
    Есть погибший и пострадавшие: ночью во время масштабной атаки на Украину выпустили 54 шахеда
    Есть погибший и пострадавшие: ночью во время масштабной атаки на Украину выпустили 54 шахеда

    Более полусотни шахедов направили на Украину.

    Сегодня 08:27
    0
    просмотров
    Погода на 28 мая: в Днепре ожидается дождь
    Погода на 28 мая: в Днепре ожидается дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    В Днепре в понедельник будут выключать свет на 9 часов: адреса
    В Днепре в понедельник будут выключать свет на 9 часов: адреса

    Подготовьтесь!

    Вчера 20:43
    1
    просмотров
    В Днепропетровской области разыскивают 25-летнюю девушку: ушла из дома 23 мая и не вернулась
    В Днепропетровской области разыскивают 25-летнюю девушку: ушла из дома 23 мая и не вернулась

    Нужна ваша помощь!

    Вчера 19:58
    0
    просмотров
    В Кривом Роге произошло тройное ДТП: пострадал ребенок
    В Кривом Роге произошло тройное ДТП: пострадал ребенок

    Будьте осторожны за рулем!

    Вчера 19:02
    1
    просмотров
    В Днепре планируют перекрыть проспект Яворницкого: подробности
    В Днепре планируют перекрыть проспект Яворницкого: подробности

    Важная информация!

    Вчера 18:50
    0
    просмотров
    Чешский спортсмен простоял в планке около 10 часов и побил мировой рекорд
    Чешский спортсмен простоял в планке около 10 часов и побил мировой рекорд

    Житель Чехии побил мировой рекорд Гиннеса, дольше всего продержавшись в планке.

    Вчера 17:52
    3
    просмотров
    В Кривом Роге среди белого дня мужчина пытался изнасиловать 16-летнюю девушку
    В Кривом Роге среди белого дня мужчина пытался изнасиловать 16-летнюю девушку

    25 мая около 15:00 в Покровском районе рядом с остановкой общественного транспорта мужчина пытался изнасиловать 16-летнюю девушку: он схватил ее, повалил на землю, после чего ударил по голове.

    Вчера 16:58
    0
    просмотров
    Сильный ливень: некоторые улицы Днепра превратились в реки
    Сильный ливень: некоторые улицы Днепра превратились в реки

    В Днепре - непогода.

    Вчера 15:48
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх