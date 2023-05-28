В Днепре в траурный день устроили праздничную вечеринку с пиротехникой и фейерверками (ВИДЕО)

В Днепре устроили гулянье в траурный день.

27 мая в Днепре был траурный день по погибшим в результате российской атаки на больницу. В городе приспустили флаги и отменили некоторые запланированные мероприятия. Впрочем, на левом берегу вечером субботы устроили громкую вечеринку с пиротехникой.

Как сообщают днепряне, в одном из заведений на левом берегу праздновали день рождения. Вероятно, это был ресторан Ривьера. Гулянка была настолько масштабной, что она была заметна на правобережной части города. Сначала горожане подумали, что где-то начался пожар, но, как оказалось, это были фейерверки и файеры, которые запускали на вечеринке.

Громкие звуки взрывов, похожие на выстрелы, испугали горожан, только вчера содрогавшихся от «прилетов» и работы ПВО. Кроме того, отдыхающие громко слушали музыку и кричали. Видео опубликовали в телеграм-канале ХДнипро.

Впрочем, через полчаса после того, как об инциденте стало известно публично, в ресторан наведалась полиция и представители ТЦК. По предварительной информации, военные вручили всем присутствующим повестки — в заведении было 20 человек, а правоохранители составили админпротокол на троих мужчин, зажигавших пиротехнику. Об этом сообщает телеграм-канал «Днепр Оперативный. Война».

Заметим, что во время войны запрещено использовать салюты и другую громкую пиротехнику.

Напомним, 26 мая россияне ударили Искандером по больнице в Днепре. В результате атаки пострадали 32 человека, еще двое погибли. Вчера на месте прилета перестали разбирать завалы. Трое врачей, которые должны были быть в больнице в момент удара, до сих пор считаются пропавшими без вести. На месте обнаружили фрагменты тел, которые передали на экспертизу.

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