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В Днепре в трамвае мужчина сексуально домогался пассажирку

Сегодня 14:06
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В Днепре в трамвае мужчина приставал к пассажирке.

Новости Днепра про В Днепре в трамвае мужчина сексуально домогался пассажирку

Инцидент произошел в трамвае №19. По словам потерпевшей, мужчина зашел в транспорт и сел позади нее, после чего пытался порыскать в ее сумке. Когда девушка пересела на другой конец трамвая, он подсел к ней и стал приставать. После этого она подошла к первой двери, а пассажир начал совершать развратные действия в отношении нее и угрожать.

Об этом сообщает ХД Днепр.

“Добрый день. Сегодня в 19 трамвае ко мне сексуально домогался мужчина. Он зашел перед Кайдатским мостом, сначала сел позади меня и пытался залезть мне в сумку, я отсела в другой конец трамвая, он подсел ко мне и начал меня гладить и говорить чтобы я не «ломалась» и пошла с ним, я встала и стояла возле первой двери, он подошел и начал гладить мое бедро и половые органы и говорить что если я не пойду куда-то с ним то он меня прибьет”, — написала потерпевшая.

Она также отметила, что находившиеся в травмвае люди никак не отреагировали на действия мужчины.

Пострадавшая пассажирка написала заявление в полицию и просит помочь в поисках извращенца.

“Сейчас мы с мужем едем писать заявление в полицию. Возможно, кто-то снимал это и присылал вам. Выглядел он на лет 40-45 ходощавый, темные волосы, около 180-85см рост, черная футболка и черные шорты и шлепки, у него закатываются глаза и очень сильный тремор, была пена изо рта, грязная сильно, короткие волосы, щетина, славян. Буду благодарна за помощь”, — написала девушка.

Новости Днепра про В Днепре в трамвае мужчина сексуально домогался пассажирку

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