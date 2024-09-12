В Днепре в трамвае мужчина добивался пассажирку: комментарий полиции

В полиции прокомментировали скандальный инцидент, произошедший в трамвае в Днепре.

В одном из трамваев в Днепре произошел скандальный инцидент. О нем в местных Telegram-каналах рассказала женщина, ставшая жертвой неприемлемого поведения мужчины.

Напомним, об этом стало известно сегодня. Женщина рассказала, что в трамвае №19 к ней добивался неизвестный, а окружающие никак не отреагировали на это. По ее словам, мужчина касался ее, выражая унизительные фразы и настаивая на том, чтобы она пошла с ним. Когда женщина отошла от него, неизвестный снова приблизился, совершил к ней развратные действия и угрожал насилием.

Относительно инцидента журналисты dnepr.info обратились в полицию и узнали от пресс-секретаря Днепровского районного отделения полиции Алины Стадник, что делом будут заниматься полицейские.

Вызов в полицию поступил, правоохранители выясняют все обстоятельства, – сообщила Алина Стадник.

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