Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре в тг-каналы публикуют фотографии детей и оскорбляют их: как отреагировал омбудсман

В Днепре в тг-каналы публикуют фотографии детей и оскорбляют их: как отреагировал омбудсман

Сегодня 16:20
просмотров

Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на появление тг-каналов, где кибербуллили подростков.

Новости Днепра про В Днепре в тг-каналы публикуют фотографии детей и оскорбляют их: как отреагировал омбудсман

В начале февраля у Telegram появились каналы, где неизвестные публиковали фото днепровских школьников с оскорбительными подписями. Часто админы сливали ссылки на личные соцсети этих детей и говорили, в какой школе они учатся.

Как оказалось, схожие тг-каналы появились и в Киеве, сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсман отметил, что в этих каналах злоумышленники призывают к физическому и психологическому давлению. К тому же администратор одного из каналов предлагает возможность удаления позорных сообщений. За это у детей требуют деньги.

Подчеркиваю, согласно Конвенции о правах ребенка, Конституции Украины и ЗУ «Об охране детства», ни один ребенок не может быть объектом незаконного посягательства на его честь и достоинство, всем детям гарантируется неприкосновенность и защита от всех форм насилия, — отметил Лубинец.

Лубинец обратился в Минобразования, чтобы там провели информационно-разъяснительные кампании для школьников по противодействию буллингу. А также в ГУНП в Днепропетровской и Киевской областях, чтобы правоохранители соответственно отреагировали.

Как поступить в случаях, когда стали жертвой или свидетелем кибербуллинга:

▪ обратиться за помощью к взрослым, которым доверяют;
▪️ сохранить доказательства (скиншоты переписок, публикаций, фото).

Поскольку кибербуллинг является формой насилия, родители или другие взрослые должны уведомить правоохранительные органы.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре в тг-каналы публикуют фотографии детей и оскорбляют их: как отреагировал омбудсманУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в тг-каналы публикуют фотографии детей и оскорбляют их: как отреагировал омбудсманРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как узнать маршрут для экзамена по вождению в Днепре: инструкция
Новости Днепра
Сегодня 17:33
Как узнать маршрут для экзамена по вождению в Днепре: инструкция

Для получения прав жителям Днепра, как и всей Украины, необходимо…

ТЭС в Днепре получила критические повреждения от удара рф, на восстановление могут понадобиться месяцы
Новости Днепра
Сегодня 16:48
ТЭС в Днепре получила критические повреждения от удара рф, на восстановление могут понадобиться месяцы

Теплоэлектростанция компании ДТЭК в Днепре, в которую попали российские дроны…

Колаборантка из Херсона скрывалась в Кривом Роге, где получала выплаты как переселенка
Новости Днепра
Сегодня 15:05
Колаборантка из Херсона скрывалась в Кривом Роге, где получала выплаты как переселенка

В Кривом Роге поймали коллаборантку.

Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 14:55
Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)

Завтра во всем мире будут отмечать День святого Валентина. За…

Последние новости

Как узнать маршрут для экзамена по вождению в Днепре: инструкция
Как узнать маршрут для экзамена по вождению в Днепре: инструкция

Для получения прав жителям Днепра, как и всей Украины, необходимо сдать теоретический и практический экзамен в МРЕО. Для сдачи теории будущему водителю необходимо пройти тесты на знание правил ПДД. А для сдачи практики – доказать, что они могут управлять автомобилем…

Сегодня 17:33
3
просмотров
На Днепропетровщине разыскивают 66-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал без вести
На Днепропетровщине разыскивают 66-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал без вести

Нужна ваша помощь!

Сегодня 17:26
3
просмотров
ТЭС в Днепре получила критические повреждения от удара рф, на восстановление могут понадобиться месяцы
ТЭС в Днепре получила критические повреждения от удара рф, на восстановление могут понадобиться месяцы

Теплоэлектростанция компании ДТЭК в Днепре, в которую попали российские дроны во время ночной атаки, получила критические повреждения.

Сегодня 16:48
6
просмотров
Колаборантка из Херсона скрывалась в Кривом Роге, где получала выплаты как переселенка
Колаборантка из Херсона скрывалась в Кривом Роге, где получала выплаты как переселенка

В Кривом Роге поймали коллаборантку.

Сегодня 15:05
2
просмотров
Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)
Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)

Завтра во всем мире будут отмечать День святого Валентина. За несколько дней до наступления этого дня на прилавках магазинов появляются различные товары, связанные с темой любви, а владельцы магазинов и ресторанов пытаются как-то тематически украсить вход в заведение или обустроить…

Сегодня 14:55
3
просмотров
В Кривом Роге столкнулись ВАЗ и фура: водителя и 15-летнюю пассажирку легковушки зажало в салоне
В Кривом Роге столкнулись ВАЗ и фура: водителя и 15-летнюю пассажирку легковушки зажало в салоне

Всего в аварии пострадали три человека.

Сегодня 14:28
8
просмотров
В Никопольском районе озверевшая от холода и голода лиса напала на мать с двумя детьми
В Никопольском районе озверевшая от холода и голода лиса напала на мать с двумя детьми

В Никопольском районе лиса набросилась на женщину.

Сегодня 14:03
4
просмотров
В ботсаду Днепра анонсировали последнюю рабочую субботу в феврале: когда именно
В ботсаду Днепра анонсировали последнюю рабочую субботу в феврале: когда именно

24 февраля ботсад ДНУ будет ждать посетителей!

Сегодня 13:54
8
просмотров
Вместо газа в трубах – вода: в Днепре сосед оставил весь подъезд без голубого топлива
Вместо газа в трубах – вода: в Днепре сосед оставил весь подъезд без голубого топлива

В Днепре мужчина оставил без газа своих соседей во всем подъезде.

Сегодня 13:11
5
просмотров
На Днепропетровщине настоятеля одного из храмов УПЦ приговорили к 5 годам за решеткой: за что
На Днепропетровщине настоятеля одного из храмов УПЦ приговорили к 5 годам за решеткой: за что

В судебном заседании священнослужитель вину не признал.

Сегодня 12:24
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх