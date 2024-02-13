В Днепре в тг-каналы публикуют фотографии детей и оскорбляют их: как отреагировал омбудсман

Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на появление тг-каналов, где кибербуллили подростков.

В начале февраля у Telegram появились каналы, где неизвестные публиковали фото днепровских школьников с оскорбительными подписями. Часто админы сливали ссылки на личные соцсети этих детей и говорили, в какой школе они учатся.

Как оказалось, схожие тг-каналы появились и в Киеве, сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсман отметил, что в этих каналах злоумышленники призывают к физическому и психологическому давлению. К тому же администратор одного из каналов предлагает возможность удаления позорных сообщений. За это у детей требуют деньги.

Подчеркиваю, согласно Конвенции о правах ребенка, Конституции Украины и ЗУ «Об охране детства», ни один ребенок не может быть объектом незаконного посягательства на его честь и достоинство, всем детям гарантируется неприкосновенность и защита от всех форм насилия, — отметил Лубинец.

Лубинец обратился в Минобразования, чтобы там провели информационно-разъяснительные кампании для школьников по противодействию буллингу. А также в ГУНП в Днепропетровской и Киевской областях, чтобы правоохранители соответственно отреагировали.

Как поступить в случаях, когда стали жертвой или свидетелем кибербуллинга:

▪ обратиться за помощью к взрослым, которым доверяют;

▪️ сохранить доказательства (скиншоты переписок, публикаций, фото).

Поскольку кибербуллинг является формой насилия, родители или другие взрослые должны уведомить правоохранительные органы.

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