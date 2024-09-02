В Днепре в театре имени Шевченко построят хранилище за 300 тысяч евро

На строительство убежища в театре имени Шевченко в Днепре потратят 300 тысяч евро.

В Днепровском национальном академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Шевченко построят бомбоубежище за 300 тысяч евро. Театр получит от города-побратима Днепра Вильнюса спонсорскую благотворительную помощь 300 тысяч евро на финансирование проекта «Shelter-art space».

В театре будет построено убежище. Это поможет театру работать в военных условиях и дарить людям радость встречи с искусством, говорится в сообщении на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

«Украина еще раз ощущает мощную поддержку Литвы. Как тогда в июне, когда более 30 стран присоединились к «Вильнюсскому призыву к действиям» в защиту культурного наследия Украины. Партнерские, дружеские и культурные связи между нашими государствами крепнут, за что мы безгранично благодарны», – сказал в. и. о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

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