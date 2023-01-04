В Днепре в супермаркетах резко подешевела гречка: цены

Ее можно приготовить в качестве гарнира, а можно из нее сделать множество других блюд: супы, запеканки и даже котлеты.
Мы решили посмотреть, сколько сейчас стоит гречка в супермаркетах Днепра. И были приятно удивлены: гречка подешевела.
Так, в «АТБ» сейчас можно купить килограмм гречки за 59,40 грн (без скидки – 65,90 грн).
Для сравнения: в декабре в «АТБ» килограмм гречки продавали за 66,90 (или 78,90 без скидки).
В «Сильпо» цены разные: можно приобрести килограмм крупы за 66,99 или 89.99 – все зависит от торговой марки.
В «Варусе» такая же ситуация: можно купить килограмм гречки за 59,90 грн, или дороже – за 89,90 грн.
Читайте также:
Автор:
В этом году Рождество выпало на субботу, 7 января.
Собака, нашедшая людей под завалами разрушенного ракетой дома, получила почетную…
Найти хорошую работу в США или Европе и при этом…
На дорогах Днепра появились новые знаки.
Сегодня в Днепре с перекрестка двух проспектов убрали памятник генералу Ефиму Пушкину, в народе прозванный просто «Танк». Журналисты dnepr.info решили вспомнить как он там появился и как раньше выглядел.
Сегодня, 4 января, россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии.
В Днепропетровской области пропал 7-летний ребенок.
В этом году Рождество выпало на субботу, 7 января.
Собака, нашедшая людей под завалами разрушенного ракетой дома, получила почетную награду.
Глава ГУР Кирилл Буданов анонсировал большое наступление Украины весной.
Найти хорошую работу в США или Европе и при этом не выезжать из Днепра можно с помощью ресурсов, где зарубежные компании публикуют свои вакансии, а соискатели – резюме. Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-8 популярных сайтов, где можно найти «удаленку» за…
На дорогах Днепра появились новые знаки.
Хорошая новость!
В Днепре объявили штормовое предупреждение.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!