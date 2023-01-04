В Днепре в супермаркетах резко подешевела гречка: цены

Гречка – одна из самых любимых круп украинцев.

Ее можно приготовить в качестве гарнира, а можно из нее сделать множество других блюд: супы, запеканки и даже котлеты.

Мы решили посмотреть, сколько сейчас стоит гречка в супермаркетах Днепра. И были приятно удивлены: гречка подешевела.

Так, в «АТБ» сейчас можно купить килограмм гречки за 59,40 грн (без скидки – 65,90 грн).

Для сравнения: в декабре в «АТБ» килограмм гречки продавали за 66,90 (или 78,90 без скидки).

В «Сильпо» цены разные: можно приобрести килограмм крупы за 66,99 или 89.99 – все зависит от торговой марки.

В «Варусе» такая же ситуация: можно купить килограмм гречки за 59,90 грн, или дороже – за 89,90 грн.

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