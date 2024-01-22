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В Днепре в собственном доме чуть не сгорел 41-летний мужчина

Сегодня 08:30
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Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Новости Днепра про В Днепре в собственном доме чуть не сгорел 41-летний мужчина

В воскресенье, 21 января, в 16:39 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Надежды Алексеенко.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло внутри одноэтажного жилого дома – горели вещи домашнего обихода на площади 5 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Новости Днепра про В Днепре в собственном доме чуть не сгорел 41-летний мужчина

К сожалению, пострадал 41-летний мужчина – он получил ожоги. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Возгорание ликвидировали в 17:15.

К месту вызова привлекли 6 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Днепре в собственном доме чуть не сгорел 41-летний мужчина

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