В Днепре в собственном доме чуть не сгорел 41-летний мужчина

К сожалению, пострадал 41-летний мужчина – он получил ожоги. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло внутри одноэтажного жилого дома – горели вещи домашнего обихода на площади 5 кв. м.

В воскресенье, 21 января, в 16:39 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Надежды Алексеенко.

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