В Днепре в сквере ветром повалило дерево и столб

Порыв ветра повалил дерево, которое в свою очередь сломало фонарный столб. К счастью, в этот момент людей рядом не было, поэтому никто не пострадал.

Сильный ветер, о котором предупреждали жителей Днепра 12 декабря, повалил с сквере Старова дерево и столб.

Пока в Днепре только открываются уличные елочные базары, искусственные елки…

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