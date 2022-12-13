В Днепре в сквере ветром повалило дерево и столб

Об этом сообщает КП «Городская инфраструктура».
Порыв ветра повалил дерево, которое в свою очередь сломало фонарный столб. К счастью, в этот момент людей рядом не было, поэтому никто не пострадал.
Коммунальщики оперативно устранили последствия бушующей стихии.
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