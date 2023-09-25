В Днепре в сквере Усачева вандалы поиздевались над осенней инсталляцией: разбросали сено и украли тыквы

Местные возмущены таким поведением других горожан.

Недавно в сквере им. Александра Усачева, что на левом берегу Днепра, обустроили осеннюю инсталляцию: вдоль одной из аллей разместили тюки сена и тыквы, чтобы добавить горожанам немного осеннего настроения.

Об этом сообщил в ФБ-сообществе «Райончик» депутат горсовета Сергей Пустовой.

Все желающие могут прогуляться, сменить картинку, сфотографироваться, – отметил он.

Сергей Пустовой призвал днепрян не забирать тыквы домой!

Пожалуйста, следите и не давайте никому нести их непонятно куда. Все для вас, для вашего настроения, чтобы немного его поднять в такие времена, – отметил депутат.

Но со временем вандалы добрались до этой инсталляции. Они разбросали сено, стащили его на одно место.

Об этом рассказали в соцсети местные жители.

Также нашлись три женщины, которые решили, что тыквы им нужнее:

Боже, как стыдно … не успели сделать хорошую локацию, как 2 бабки, разогнав детей, стянули 2 тыквы в пакет, да еще и молодая женщина туда же, — написала Ольга Иванова.

А один мужчина решил забрать несколько тюков с сеном домой:

Говорит, что у него хозяйство, – написал Алексей Коломийчук.

Пожалуйста, давайте беречь все, что делается для нас!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: