В Днепре в сквер Прибрежный снова приплыла большая нутрия

В Днепре среди уток в Прибрежном сквере снова заметили грызуна.

В прибрежном сквере снова заметили большую нутрию. На этот раз она «прогуливалась» не одна, а с группой уток.

Об этом сообщают журналисты Dnepr.Info.

Хвостатый снова раз привлек внимание горожан, которые начали его фотографировать.

Известно, что на этом месте грызуна-путешественника встречают не в первый раз, местные жители видели его в апреле этого года. Тогда он лакомился вкусностями из рук горожан. Предполагалось, что вероятнее всего ручная нутрия преодолела большое расстояние до сквера от яхт-клуба Сечь, где обычно обитают эти хвостатые создания.

Эти млекопитающие быстро привыкают к людям и легко приручаются. Ведут полуводный образ жизни, активизируются ночью.

Напомним, в Днепре на Курином озере поселился редкий хищник, занесенный в Красную Книгу.

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