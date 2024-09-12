В Днепре в сквер Прибрежный снова приплыла большая нутрия

В прибрежном сквере снова заметили большую нутрию. На этот раз она «прогуливалась» не одна, а с группой уток.
Об этом сообщают журналисты Dnepr.Info.
Хвостатый снова раз привлек внимание горожан, которые начали его фотографировать.
Известно, что на этом месте грызуна-путешественника встречают не в первый раз, местные жители видели его в апреле этого года. Тогда он лакомился вкусностями из рук горожан. Предполагалось, что вероятнее всего ручная нутрия преодолела большое расстояние до сквера от яхт-клуба Сечь, где обычно обитают эти хвостатые создания.
Эти млекопитающие быстро привыкают к людям и легко приручаются. Ведут полуводный образ жизни, активизируются ночью.
Напомним, в Днепре на Курином озере поселился редкий хищник, занесенный в Красную Книгу.
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