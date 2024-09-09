В Днепре в Шевченковском районе мужчина выстрелил из оружия в знакомого и скрылся

В Днепре задержан подозреваемый в стрельбе.

На улице Часовых Неба в Шевченковском районе в Днепре произошла стрельба.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Инцидент произошел 7 сентября около 18:45 – именно тогда в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов из оружия. На место происшествия отправились правоохранители.

Было установлено, что 50-летний злоумышленник во время конфликта выстрелил из оружия в мужчину, после чего скрылся с места преступления на авто. Пострадавший был госпитализирован в больницу.

Личность правонарушителя установили, его задержали по месту жительства.

8 сентября задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 296. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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