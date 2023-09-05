В Днепре в сентябре запланировано масштабное отключение газа: все адреса

Обратите внимание!

Об этом сообщили в Днепровском филиале Газсети.

В сентябре потребителям в Днепре будут выключать газ. Первые отключения прошли уже сегодня, 5 сентября.

5 сентября не было газа:

переулок Мраморный, 1 – 5, 7, 8, 10, 12 – 21, 23;

переулок Белозеровский, 3, 5, 7, 10 – 16, 25;

улица М. Гринченко, 16, 20, 24.

6 сентября

улица Пастера, 10, 12;

улица Князя Ярослава Мудрого, 29, 32, 43, 45, 47, 47а, 49, 61, 62, 63;

улица Старомостова, 2;

улица Университетская, 32 – 111;

улица Вышгородская, 21, 33, 46, 48, 95, 106, 110;

улица Генерала Пушкина, 10а, 12а, 12б, 16а, 18а, 18б, 18д, 20а, 22;

улица Болгарская, 20;

улица Толстого, 13, 26, 28, 30.

7 сентября

улица Бехтерева, 4, 16а, 16б;

12 сентября

улица Староказацкая, 78в.

13 сентября

улица В. Слипака, 30, 32;

проспект Б. Хмельницкого, 63, 65, 67.

14 сентября

улица Гиляровского, 111, 115, 117, 133, 135, 124, 150, 162, 168, 157;

улица Попудренко, 114, 116, 130, 132, 136, 140.

19 сентября

улица Лоцманская, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15;

улица Широкая, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 88.

20 сентября

улица Широкая, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105а, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119;

переулок Водопроводный, 2, 6.

25 сентября

улица Князя Ярослава Мудрого, 43, 45, 47, 47а, 49.

В Подгородном 5 сентября газа не было по следующим адресам:

улица Орехова, 46, 44, 4, 5, 3;

улица Лазурная, 19, 20, 108, 16, 33, 23, 31, 18, 21, 29, 35;

улица Березовая, 90, 91, 92а;

улица Яблоневая, 86, 85, 80, 87, 88, 89, 92;

улица Липовая, 76, 71, 72;

улица Береговая, 102;

улица Уютная, 59, 49, 57, 58, 56, 41, 60, 39, 43.

Заметим! Газ будет возвращен после окончания необходимых работ. Потребителям необходимо обеспечить доступ специалистов к оборудованию в день отключения. Пуск газа в газопровод без внешнего осмотра и контрольного опрессовки не допускается.

В Газсети отметили, что все работы по модернизации и реконструкции системы газоснабжения финансируются за счет тарифа на распределение голубого топлива. Напомним, ранее мы сообщали о важном обращении газовиков к жителям Днепра.

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