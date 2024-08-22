В Днепре в Самарском районе ночью сгорел автомобиль

В Самарском районе сгорело авто.

В Днепре на улице Космонавтов Самарского района ночью горел автомобиль. О возгорании сообщили ГСЧС. По прибытии спасатели установили, что огонь охватил моторный отсек автомобиля SsangYong. Пожар был потушен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.

В результате пожара никто не пострадал. О причине возгорания и чье авто пылало не сообщается.

«К месту происшествия привлечены 10 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области», — сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее мы также писали, что в Днепре задержали еще троих подозреваемых в поджоге авто ВСУ.

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