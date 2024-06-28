В Днепре в Самарском районе горел автомобиль военного: что известно

Об этом писали очевидцы в местных Telegram-каналах и прикрепили фото, где видно, как горит автомобиль. Также свидетели уверяли, что оно принадлежит военному и было подожжено неизвестными.
Впоследствии полиция подтвердила факт поджога авто военнослужащего. По информации пресс-службы ГУНП в Днепропетровской области, сегодня ночью в Самарском районе Днепра неизвестные подожгли припаркованный автомобиль. Сообщение об этом поступило на спецлинию «102» 28 июня около 00:40.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пожар был ликвидирован спасателями.
Рядом с транспортом правоохранители обнаружили и изъяли доказательства, в том числе пластиковую бутылку.
В результате возгорания повреждена передняя часть авто.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
По указанному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Полицейские принимают все необходимые меры по установлению и задержанию причастных лиц, — сообщили в публикации пресс-службы ГУНП.
Напомним, вчера мы писали, что на Днепропетровщине снова подожгли авто военнослужащего. Кроме того, ранее фиксировали случаи умышленного поджога транспорта военнослужащих подростками, которых вербуют российские спецслужбы и обещают за это деньги. Первый случай в Днепре произошел 10 июня. Тогда неизвестные бросили коктейль Молотова в авто, на котором было написано “Эвакуация ВСУ”. Виновники этого преступления уже задержаны, ими оказались жители Днепра от 17 до 21 года.
Правоохранители сообщают:
Указанные преступления могут быть квалифицированы в соответствии с рядом статей Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрены строгие наказания до пожизненного заключения.
Читайте также:
Автор:
В Никополе Днепропетровской области может подорожать централизованное водоснабжение и водоотвод.
В 1996 году в Украине была принята Конституция и день…
В Днепре искали взрывчатку в админпостройке.
На Землю надвигается магнитная буря.
В Никополе Днепропетровской области может подорожать централизованное водоснабжение и водоотвод.
В 1996 году в Украине была принята Конституция и день ее принятия стал государственным праздником. С тех пор, ежегодно 28 июня мы отмечаем День Конституции. Это один из главных документов нашего государства.
В Днепре искали взрывчатку в админпостройке.
На Землю надвигается магнитная буря.
Имущество днепровского банка собираются распродать.
На могиле Александра Поля в Севастопольском парке местные жители в очередной раз увидели кости.
Подводный охотник из Павлограда был оштрафован.
Среди одной из улиц Днепра нашли брошенного сфинкса.
В Новомосковском районе произошло ДТП.
Жителей Днепра приглашают на интересные мероприятия, которые будут проводиться на выходных.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!