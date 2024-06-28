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В Днепре в Самарском районе горел автомобиль военного: что известно

Сегодня 12:15
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В Самарском районе заметили возгорание авто.

Новости Днепра про В Днепре в Самарском районе горел автомобиль военного: что известно

Об этом писали очевидцы в местных Telegram-каналах и прикрепили фото, где видно, как горит автомобиль. Также свидетели уверяли, что оно принадлежит военному и было подожжено неизвестными.

Новости Днепра про В Днепре в Самарском районе горел автомобиль военного: что известно

Впоследствии полиция подтвердила факт поджога авто военнослужащего. По информации пресс-службы ГУНП в Днепропетровской области, сегодня ночью в Самарском районе Днепра неизвестные подожгли припаркованный автомобиль. Сообщение об этом поступило на спецлинию «102» 28 июня около 00:40.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пожар был ликвидирован спасателями.

Рядом с транспортом правоохранители обнаружили и изъяли доказательства, в том числе пластиковую бутылку.

В результате возгорания повреждена передняя часть авто.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

По указанному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Полицейские принимают все необходимые меры по установлению и задержанию причастных лиц, — сообщили в публикации пресс-службы ГУНП.

Напомним, вчера мы писали, что на Днепропетровщине снова подожгли авто военнослужащего. Кроме того, ранее фиксировали случаи умышленного поджога транспорта военнослужащих подростками, которых вербуют российские спецслужбы и обещают за это деньги. Первый случай в Днепре произошел 10 июня. Тогда неизвестные бросили коктейль Молотова в авто, на котором было написано “Эвакуация ВСУ”. Виновники этого преступления уже задержаны, ими оказались жители Днепра от 17 до 21 года. 

Правоохранители сообщают:

Указанные преступления могут быть квалифицированы в соответствии с рядом статей Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрены строгие наказания до пожизненного заключения.

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