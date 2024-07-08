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В Днепре в результате ракетной атаки есть погибший

Сегодня 13:09
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Во время ракетной атаки на Днепр погиб человек.

Новости Днепра про В Днепре в результате ракетной атаки есть погибший

Утром 8 июля оккупанты атаковали Днепр. К сожалению, в городе погиб мужчина. Также уже известно о шести пострадавших в результате обстрела. Один человек в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

Он также добавил, что в Кривом Роге возросло до 37 количество пострадавших из-за утренних обстрелов. Остальные последствия уточняются.

Напомним, сегодня утром, 8 июля, враг атаковал ракетами Днепр и Кривой Рог. В Кривом Роге враг ударил по предприятию. Там возник пожар. Предварительно погибли 10 человек и более 30 пострадали. Пожар произошел и в Криворожском районе. Все детали еще уточняются. На месте обстрела работают все аварийные службы. По словам председателя облсовета Николая Лукашука, оккупанты ударили по гражданским людям в Кривом Роге, когда они были на работе.

В Днепре есть разрушение многоэтажки, СТО и предприятие.

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