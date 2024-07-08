В Днепре в результате обстрела есть пострадавшие: подробности от ОВА

Сегодня, 8 июля, оккупанты атаковали Днепр и Кривой Рог. Есть погибшие и пострадавшие.

По данным главы ДнепрОВА Сергея Лысака, в результате обстрела в Днепре повреждены многоэтажка, предприятие и СТО. Известно, что пострадали люди.

Об этом Сергей Лысак написал в своем телеграмм-канале.

В Кривом Роге враг ударил по предприятию. Там возник пожар. Предварительно погибли 10 человек и более 30 пострадали.

Пожар произошел и в Криворожском районе. Все детали еще уточняются. На месте обстрела работают все аварийные службы.

По словам председателя облсовета Николая Лукашука, оккупанты ударили по гражданским людям в Кривом Роге, когда они были на работе.

“Подлый удар по гражданским людям, когда они были на работе. Кривой Рог. Предварительно известно о 10 погибших и более 30 пострадавших, среди которых тяжелые. Раненым оказывается медицинская помощь. Есть пострадавшие и в Днепре. Пока вся информация выясняется. Россия – страна-террорист”, — написал Николай Лукашук.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: