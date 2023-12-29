В Днепре в результате массированной ракетной атаки поврежден роддом, – Минздрав

К сожалению, в нашем городе есть «прилеты», Филатов сообщал, что есть погибшие и пострадавшие.
Также стало известно, что в результате массированной ракетной атаки в Днепре поврежден роддом.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В результате попадания существенно повреждено здание медучреждения. Все пациенты и медперсонал успели перейти в укрытие, — говорится в сообщении.
К сожалению, есть попадание и в больницу в Харькове. Взрывной волной повреждено здание медучреждения, на территории произошел пожар. Поврежден автомобиль экстренной помощи. Пациенты и медперсонал не пострадали.
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