В Днепре в результате массированной ракетной атаки поврежден роддом, – Минздрав

Сегодня утром россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине, в том числе и по Днепру.

К сожалению, в нашем городе есть «прилеты», Филатов сообщал, что есть погибшие и пострадавшие.

Также стало известно, что в результате массированной ракетной атаки в Днепре поврежден роддом.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В результате попадания существенно повреждено здание медучреждения. Все пациенты и медперсонал успели перейти в укрытие, — говорится в сообщении.

К сожалению, есть попадание и в больницу в Харькове. Взрывной волной повреждено здание медучреждения, на территории произошел пожар. Поврежден автомобиль экстренной помощи. Пациенты и медперсонал не пострадали.

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